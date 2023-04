Auto in corsa prende fuoco all'uscita della tangenziale: in fiamme una Mercedes

Paura nel primo pomeriggio di oggi per un automobilista la cui auto ha preso fuoco mentre transitava nei pressi della tangenziale di Lecce. Intorno alle 14.10 una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via San Nicola per spegnere l'incendio di un autovettura, marca Mercedes modello CLK.

Il conducente non appena si è accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore ha immediatamente arrestato la marcia allertando i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco provvedevano ad estinguere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Le cause dell’incendio sono da attribuire ad un probabile corto circuito.