Auto in corsa prende fuoco: paura per una mamma e la figlia

Tanta paura a Mesagne per una mamma e figlia poiché l’auto su cui viaggiavano ha preso fuoco. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto il mezzo distruggendolo del tutto. Sul luogo dell'incendio è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Brindisi e una volante del locale commissariato. Le cause dell’incendio sono accidentali. L’episodio si è verificato intorno alle ore 8, quando una signora è salita sulla sua Fiat Punto, con impianto a metano, per accompagnare la figlioletta a scuola. Ha percorso solo pochi metri e ha notato che dal vano motore ha iniziato a uscire del fumo. Preoccupata ha arrestato la marcia ed è scesa dalla Punto, la stessa cosa ha fatto la ragazzina.

I soccorsi

Sono trascorsi solo pochi secondi e dal fumo si sono sprigionate delle fiamme che ben presto hanno avvolto l’intera auto. E’ stato lanciato l’allarme e sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Intanto, l’auto è esplosa fortunatamente senza causare feriti. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. I poliziotti hanno accertato che si trattava di un incendio accidentale dovuto, probabilmente, al cattivo funzionamento di qualche componente meccanica o elettronica.