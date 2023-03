Scoppia l'incendio mentre è alla guida dell'auto: automobilista riesce ad uscire dall'abitacolo poi chiama i vigili del fuoco

L'auto prende fuoco durante la marcia: il conducente riesce ad uscire dall'abitacolo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. È accaduto intorno alle 12.25 a Lecce in via Pitagora dove un uomo alla guida della sua Mercedes Classe A ha rischiato di essere raggiunto dalle fiamme che stavano per raggiungere l'abitacolo.

Mentre era alla guida dell'auto infatti le fiamme si sono propagate dal cofano della vettura, l'uomo si è fermato ed è uscito dall'abitacolo. Poi ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare l'incendio e mettere in sicurezza la vettura. Le cause dell'incendio sono accidentali.