«Ammazzeranno mio figlio per la droga». E mamma-coraggio denuncia gli spacciatori

«Aiutate mio figlio: lo ammazzeranno a causa della droga». La mamma si presenta in commissariato insieme al figlio e denuncia gli spacciatori che gli vendono la droga e che lo hanno minacciato di morte.

Tutto è accaduto in provincia di Lecce, dopo che il giovane aveva anche tentato di togliersi la vita. Madre e figlio hanno raccolto il coraggio a piene mani e hanno raccontato ai poliziotti il loro incubo: la dipendenza dalla droga del giovane e le minacce di morte ricevute dagli spacciatori. Dopo un'iniziale periodo in cui il figlio era riuscito a tenere nascosta alla madre la sua dipendenza, a un certo punto aveva confessato e iniziato così un percorso di riabilitazione al Sert. Durante i mesi in cui il giovane era stato in cura, seguito dagli specialisti del centro per le tossicodipendenze, era riuscito a non fare più uso di sostanze stupefacenti.

La richiesta di denaro

Terminato il percorso, però, era arrivata la ricaduta nel vortice della droga.

Il giovane aveva ripreso a chiedere alla madre, con insistenza, il denaro per l'acquisto dello stupefacente. E aveva anche subìto minacce da parte degli spacciatori, che in più di un'occasione gli avrebbero fatto intendere senza mezzi termini che qualsiasi ritardo nei pagamenti delle dosi gli sarebbe costato caro.

Da qui la decisione di denunciare gli spacciatori. Sarà compito della polizia, ora, accertare la veridicità di quanto raccontato nella denuncia ed, eventualmente, avviare un'indagine a carico dei presunti spacciatori.