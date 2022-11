Ruba materiale edile dalla casa in ristrutturazione del maresciallo: arrestato

Tenta il furto in un’abitazione in ristrutturazione ma viene scoperto e arrestato dai carabinieri di Taurisano. Il fatto si è verificato nella notte.

L'arresto in flagranza

Un 42enne del posto, col favore del buio, si era introdotto nel cantiere per asportare del materiale edile, ma durante le operazioni è stato notato dai militari che lo hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato.



L’abitazione in quel momento disabitata, perché in corso di ristrutturazione, è di proprietà di un maresciallo dei carabinieri, in servizio come Comandante di Stazione in altra regione italiana.

Il ladro arrestato, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità giudiziaria di turno.