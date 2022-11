Carabiniere aggredito durante servizio: colpito al volto da un ladro

Carabiniere aggredito: colpito al volto da un ladro. «Ancora un carabiniere aggredito durante il servizio. Questa volta è accaduto a Santeramo in Colle, dove giovedì una pattuglia è intervenuta in via Svizzera a seguito di una segnalazione per furto in abitazione. I militari, dopo aver intercettato i malviventi, sono partiti all’inseguimento. Dapprima i ladri hanno tentato di speronare la volante dei carabinieri e poi, finiti in una strada senza uscita, sono scappati a piedi inseguiti dai colleghi che sono riusciti a bloccare uno dei quattro malfattori. Nella colluttazione un carabiniere è stato colpito al volto dal ladro. Nonostante ciò, i militari sono riusciti a bloccare l’uomo che è stato trovato in possesso di attrezzi per lo scasso. Il ringraziamento ai colleghi della Stazione di Santeramo in Colle e gli auguri di pronta guarigione al collega ferito sono arrivati dai cittadini e dalle cariche politiche della zona». Lo comunica in una nota Massimo Nuccio, Segretario Regionale Puglia dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).