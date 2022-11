Furto nel bar: ladri disattivano l'allarme, mangiano gelati e scappano con il bottino

Entrano nel bar, disattivano l’allarme delle slot machines, rompono il registratore di cassa e fuggono con un bottino di quasi 7mila euro dopo aver mangiato qualche gelato. È quanto accaduto ieri notte nel bar “San Lorenzo” di Barbarano del Capo (frazione di Morciano di Leuca). A scoprirlo è stato il titolare dell’esercizio quando, alle 5 di ieri mattina, si è recato sul posto per la consueta apertura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito.

I ladri si sono introdotti nel bar

Secondo le prime ricostruzioni i ladri sono entrati servendosi di una porta retrostante il locale, favoriti dal fatto che quella zona è particolarmente isolata. Probabilmente, la banda, conosceva bene il posto e aveva studiato il furto nei minimi dettagli. I ladri, una volta nel locale, hanno disattivato l’allarme delle slot machines e le hanno svuotate salvo poi rompere il registratore di cassa per recuperare circa 300 euro lasciate come fondo cassa. Hanno forzato una porta, rotto un biliardino e mangiato alcuni gelati lasciando le carte in giro. Con molta probabilità il furto è avvenuto tra le 2 e le 5 del mattino, lasso di tempo in cui l’esercizio è rimasto chiuso al pubblico. Il titolare aveva comprato il nuovo locale da pochi mesi e si era trasferito di recente.

Altri furti

A quanto pare, sempre nella stessa notte, si sono verificati altri furti nella marina di Torre Vado, appartenente sempre a Morciano di Leuca, dove sono stati rubati gli infissi di alcuni appartamenti. Sempre tra mercoledì e giovedì si è verificato un furto nel bar di un centro storico di Presicce. Si indaga su questa serie di azioni anche per comprendere se si tratti di una stessa banda o di bande diverse che agiscono in modo separato.