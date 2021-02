Addio Risiko, spazio a “Rosika”, il gioco da tavolo in chiave salentina: fare la guerra non è mai stato così divertente

Conquistare Gallipoli o distruggere le truppe nemiche sul litorale di Otranto? Oppure puntare a invadere la barocca Lecce per insediarvi il proprio quartier generale? Se tra amici avevate già questo obiettivo mentre giocavate ai celebri giochi di società (da guerra), il vostro sogno con un lancio di dati e qualche mossa ben calcolata potrà diventare realtà con Rosika salentino: una versione nuova e originale del più famoso gioco di strategia militare da tutti conosciuto come Risiko. Una variante, come si direbbe oggi, tutta dedicata interamente al Salento.

Il gioco di società - in produzione dal prossimo 7 febbraio - è un progetto nato nell'aprile 2020 dalla creatività di Luca Manca, architetto, e Mattia Saponaro, 3D graphic designer: due ex universitari fuori sede che hanno conservato il legame con la terra natìa. I due giovani, lontani dai loro affetti salentini, durante il lockdown hanno dovuto reinventarsi per non sentire troppo la nostalgia di casa. E, riscoprendo la passione per i giochi da tavolo, hanno pensato di crearne uno tutto loro «che fosse in grado - si legge nella presentazione - di associare l'amore per la propria cultura, la passione per i giochi da tavolo e la bellezza del trascorrere ore tra amici e parenti».



Rosika ricostruisce la mappa del Salento diviso in 44 paesi e 7 pianure: Copertino, Lecce, Nardò, Galatina, Gallipoli, Otranto e Leuca. Territori da conquistare o difendere non più con i classici carri armati e bandierine, ma con le armate salentine dei trattorini, torri costiere e pescherecci.



E così, tra sole, mare e vento, altra novità di questa rivisitazione sono le carte territori contenenti gli epiteti attribuiti ai diversi cittadini del Salento. I cittadini di Veglie indicati con il soprannome cueji cuzzeddrhe (raccogli lumache), quelli di Soleto macari (stregoni), Scorrano Pedi niuri (piedi neri), Carmiano idrhicu te gomma (ombelico di gomma), Copertino machi (maghi) e Otranto Fiji te Turchi con riferimento all'invasione turca nella città nel 1480. Armatevi e divertitevi.

Ultimo aggiornamento: 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA