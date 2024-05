Abusi edilizi in zone vincolate: nove denunce nel Salento. Si chiama "Another brick" l'operazione messa in campo dal Gruppo Carabinieri Forestale di Lecce. I Militari hanno effettuato dei sorvoli con l’elicottero in dotazione al 6° Nucleo Carabinieri, di stanza a Bari-Palese, e quindi hanno individuato, anche sulle zone più impervie, le situazioni costruite abusivamente. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Tricase hanno denunciato altre 9 persone responsabili di abisi edilizi nel Salento.

A Salve è stata accertata la costruzione di un fabbricato di 80 metri quadri, con porticato e pavimentazione esterna, senza alcun titolo abilitativo (né permesso di costruire, né tantomeno autorizzazione paesaggistica), che è stato sequestrato.

In un altro caso sono stati denunciati i 2 proprietari di altrettante piscine, con pavimentazione e muri perimetrali, costruite nella marina di Corsano (Torre Specchia); altre 2 piscine, con un totale di 4 persone denunciate, sempre in agro di Corsano.

Infine, altre 2 persone denunciate alla Procura della Repubblica di Lecce per la costruzione di una piscina in lamierato sul litorale di Gagliano del Capo.