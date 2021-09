Roca, frattura nella falesia in località “Il porto”: le foto choc dei bagnanti

L'intero litorale è sottoposto a divieto di balneazione perché troppo elevato è il rischio di crolli. Ma i villeggianti, chi vive da sempre Roca, marina di Melendugno, lo sa che questo luogo magico soffre - più che il bagno dei pochi che la abitano da sempre - le folle di turisti che l'hanno riempita nel corso di tutto il mese di agosto.

Un'altra frattura alla falesia è stata segnalata dai bagnanti alla redazione, in località "Il porto", proprio vicino alla discesa a mare, dove ci si fa il bagno quando il vento di scirocco trasforma questo angolo in una piscina dove non cala mai il sole.

Pubblichiamo le foto che ci sono state inviate.