Rincari, bolletta della luce da 6.700 euro. L'imprenditore Prete: «Siamo alla follia»

Aumenti del 300%. Bollette “pazze” da circa 6.700 euro per l'energia elettrica nel mese di luglio, contro i 2.500 pagati di media un anno fa. Un confronto che scatena le ire dei ristoratori. «Non si può andare avanti così. Sono cifre insostenibili. Dobbiamo ritoccare i prezzi dei nostri piatti».

Bollette alle stelle e senza freni. E scatta il grido di aiuto degli imprenditori. Gli aumenti delle tariffe di luce e gas, causati dalla difficile congettura economica internazionale, stanno travolgendo anche i ristoratori salentini (e non solo), già stremati da due anni di pandemia, con aperture a singhiozzo e fatturati in crollo.

L'allarme

A lanciare l’allarme è Alfredo Prete, titolare del Lido York di San Cataldo che, tramite i social, denuncia platealmente la sua situazione che non è certo un caso isolato. «Siamo alla follia, per il solo mese di luglio, un aumento del 300%. Non si può continuare così» ha scritto sulla sua pagina Facebook. Nel post l’imprenditore balneare “sventola” una bolletta da urlo, per un importo di 6.756,18 euro. «Impossibile da sostenere in un momento così complicato come quello che stiamo vivendo – ha aggiunto -. Una azienda non può mantenere questi costi. E la cosa tragica è che nessuno fa niente. Calcolatrice alla mano, di questo passo ci toccherà pagare 16mila euro in più all’anno rispetto al 2021».