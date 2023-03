Donna uccisa con un coltello dal cognato reo confesso: dramma per il marito salentino

Una donna, moglie di un brigadiere dei carabinieri di Casarano in servizio nel Ragusano, è stata uccisa a coltellate in Sicilia. L'omicidio è stato confessato dal cognato.

All'origine la depressione

Un gesto dettato forse dalla depressione, di cui sarebbe stato vittima dopo essere andato in pensione, anche se non esiste un certificato medico che l'attesti. È uno dei possibili moventi del delitto di Rosalba dell'Albani, 52 anni, assassinata con un coltello mentre dormiva accanto alla madre, costretta a letto, a Giarratana, nel Ragusano. Ad ucciderla il cognato, Mariano Barresi, 66 anni, operaio in pensione. La tesi si intravede a conclusione dell'interrogatorio dell'indagato, nella caserma dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa, davanti al procuratore Fabio D'Anna e al sostituto Emanuele Ferdinando Vadalà, ai quali confessato l'omicidio. Alla presenza del difensore d'ufficio, l'avvocato Sergio Crisanti, ha detto di sentirsi depresso negli ultimi tempi dopo essere andato in pensione due anni fa. Ma, sostiene, di non sapere perché ha ucciso visto che, aggiunge, non c'erano contrasti con la cognata. Il suo sarebbe stato un omicidio senza movente, inspiegabile. Ai carabinieri che lo prendono in consegna dice di «avere fatto una fesseria».

Il dolore e la fiaccolata

Dolore e sgomento tanto in Sicilia, quanto nel Salento. Nel ricordo di Rosalba, è stata organizzata una fiaccolata, organizzata dalla parrocchia e dal Comune, partita dal luogo della tragedia, dove abitano due sorelle della vittima, ha percorso la via principale della cittadina per concludersi nella piazza antistante il municipio. Il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, nel pomeriggio si è recato a Giarratana per visitare la famiglia. «Ho trovato persone distrutte dal dolore, ma sostenute dalla fede - ha detto La Placa - è una tragedia immane, una tragedia senza senso: è stata uccisa una donna, la donna è l'autrice della vita. Ma questa tragedia colpisce tutte le famiglie coinvolte e l'intera comunità di Giarratana. Siamo vicini a loro e preghiamo insieme a tutta la comunità cittadina».