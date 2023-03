Salentina (per amore) protagonista ai Soliti Ignoti. Anna: «È stata un'esperienza molto divertente»

Da Racale al prime time di Rai Uno: il Salento ancora protagonista ai “Soliti Ignoti”, il programma televisivo condotto ogni sera da Amadeus. Anna D'Antimi, docente di Filosofia originaria di Avezzano (L'Aquila), cresciuta a Roma e residente a Racale, durante la puntata di ieri è stata una degli otto ignoti che si sono sottoposti all'esame attento dei concorrenti.

Chi è

Anna, 54 anni, si è trasferita a Racale circa 13 anni fa per amore: è legata al noto saxofonista, compositore e arrangiatore Fulvio Palese. Nel recente passato ha lavorato con il conduttore radiofonico Fernando Proce a “Radio Salentuosi” e oggi insegna Filosofia presso il centro studi “My School” di Racale. Ieri sera, nel quiz di Amadeus, occupava la postazione dell'ultimo ignoto, il numero 8. I concorrenti - marito e moglie calabresi che, purtroppo, non sono riusciti a portare a casa nulla, nonostante l'ottimo percorso di gioco - non hanno dovuto faticare affatto per indovinare la sua professione: tutte le altre precedenti occupazioni, infatti, erano già state azzeccate.

«Sono stata segnalata da un'amica - commenta Anna D'Antimi – e quando ho ricevuto l'invito a partecipare, non ho saputo dire di no. È stata un'esperienza molto divertente, lo staff del programma è stato gentilissimo e ci ha messi a nostro agio». Solo pochi giorni fa, il 21 febbraio, la trasmissione aveva ospitato l'imprenditore Antonio Quarta, patron dell'azienda leccese Quarta Caffé, e il figlio Edoardo. Quest'ultimo era tra gli otto ignoti; il padre, invece, era il “parente misterioso”.