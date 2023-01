Fefè De Giorgi in gara ai Soliti Ignoti su Rai. E convoca Amadeus per la Nazionale di pallavolo

«Allena la Nazionale di pallavolo». Fefè De Giorgi, coach salentino di Squinzano (ma residente a Trepuzzi), campione del mondo con l'Italvolley, ha partecipato questa sera ai Soliti Ignoti, il programma in preserale di Rai 1. Era uno degli "ignoti", in questo caso un vip riconoscibilissimo. E chiaramente i concorrenti hanno azzeccato il suo ruolo, sarà anche per quella cravatta azzurra. Non ne avrebbe avuto bisogno per farsi riconoscere, De Giorgi. Autentico protagonista del Mondiale vinto dalla nazionale e prima ancora giocatore della generazione di fenomeni.

Convocato Amadeus

Poi un siparietto con Amadeus, al quale ha consegnato la divisa dell'Italvolley, convocandolo. Amadeus, probabilmente, preferirebbe il beach volley. Un altro omaggio della Rai a uno dei simboli del Salento.