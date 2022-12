Dolore e commozione ai funerali del giovane farmacista: la bara accolta dagli applausi di amici e conoscenti

Dolore e sgomento: Racale si stringe attorno alla famiglia di Alessandro Verardi per l’ultimo saluto al giovane farmacista, deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto la scorsa domenica sulla provinciale Racale-Torre Suda. Un lungo e silenzioso corteo questo pomeriggio ha accompagnato il feretro da via Pasubio, dove il 29enne viveva insieme alla famiglia, sino alla chiesa “Beata Vergine Maria Addolorata” dove, ad attenderlo, oltre agli amici e a tanti concittadini, c’erano anche i carabinieri che hanno salutato il giovane per l’ultima volta.

L'omelia del sacerdote







«È giusto questo? – ha detto dal pulpito don Luciano Scarpina, il sacerdote che ha celebrato il funerale di Alessandro - È umano? Ce lo siamo chiesti in tanti. Come può essere possibile per noi ma, soprattutto, come può essere possibile per la famiglia vivere un evento così tragico senza perdere l’amore per la vita, senza perdere il desiderio di affrontare il futuro? Questa ferita - ha continuato commuovendosi don Luciano, che ha ricordato anche la mamma di Alessandro, Danila Ciullo, deceduta a gennaio del 2020 per un male incurabile - è troppo dolorosa e profonda per le nostre forze. Ciao Alessandro, ci rivediamo in paradiso». Al termine della funzione un lungo appaluso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla chiesa. «Vorrei abbracciarvi tutti», ha detto il padre Nino, con la voce rotta dall'emozione, ringraziando i tanti che hanno voluto essere presenti per l'ultimo saluto all'amato figlio Alessandro.

Per Alessandro Verardi le conseguenze dell’impatto in moto contro un’Apecar la scorsa domenica sono risultate fatali. Dopo lo scontro, il 29enne è stato sbalzato dalla moto ed è finito sull’asfalto. E non sono bastati i repentini soccorsi e i tentativi di massaggio cardiaco durante il trasporto verso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce da parte dei sanitari del 118: Verardi è spirato nel nosocomio leccese poco prima delle 14.