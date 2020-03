Albero europeo dell'anno, la Vallonea dei Cento cavalieri non ce la fa: sul podio Repubblica Ceca, Croazia e Russia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Quercia Vallonea di Tricase non ce l'ha fatta. A vincere il titolo di “Tree of the year”, albero dell'anno, è stato Il Guardiano del Villaggio allagato, nell Repubblica Ceca. Secondo posto per il Ginkgo di Daruvar in Croazia, terzo posto al Pioppo solitario della Federazione russa. La mobilitazione della Puglia e del Salento in particolare non è stata sufficiente a portare sul podio la Vallonea dei Cento cavalieri , a Tricase.La Quercia vallonea di Tricase è l'albero più antico della sua specie nel Salento: ha 700 anni e una chioma di 700 metri quadrati. È indicata anche come la Quercia dei cento cavalieri: la leggenda infatti narra che l'imperatore Federico II e i cavalieri del suo esercito, colti di sorpresa da un grosso temporale, trovarono riparo sotto le sue enormi chiome: peccato che l'imperatore visse ben prima della probabile nascita della quercia. Adesso, la quercia punta a conquistare l'Europa: lo scorso 21 novembre (giornata nazionale dell'albero) si sono concluse le votazioni per scegliere la quercia italiana che avrebbe partecipato al concorso europeo Tree Of The Year 2020 e la Quercia Vallonea ha vinto, giungendo di diritto a rappresentare l'Italia nella decima edizione del contest europeo.Nel corso dell'ultima settimana di votazioni (dal 23 al 29 febbraio) la votazione da pubblica è divenuta segreta e sul sito non si sono più stati pubblicati i voti in numero. Il vincitore è stato premiato il 17 marzo a Bruxelles.