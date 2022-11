Le curve d'Italia contro il Mondiale in Qatar. E gli Ultrà Lecce nella serata di ieri hanno esposto uno striscione nei pressi dei cancelli del Via del Mare: «Sporco di sangue, corrotto e surreale. Vomitiamo su questo Mondiale», la scritta. In tutta Italia ma anche in Europa gli ultrà hanno manifestato contro la scelta di disputare i Mondiali in Qatar.