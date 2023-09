Lavoro: offerte per 700 posti tra Lecce e provincia. Ecco le figure ricercate

Sono quasi 700 le nuove offerte di lavoro contenute nel report Arpal Puglia che riguarda il territorio di Lecce e provincia. In aumento il settore dell'edilizia, con 159 posizioni aperte. La fetta più consistente di richieste arriva sempre dal settore del turismo e della ristorazione: 181 figure ricercate, la maggior parte concentrata sulla costa ionica.

Gli annunci



Prosegue a pieno ritmo la ricerca nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero: gli annunci di questa settimana sono rivolti a 95 persone. Sono 65 i posti di lavoro disponibili nel commercio e artigianato, 25 quelli in agricoltura e agroalimentare. Inoltre, sono 20 le opportunità in ambito amministrativo, informatico e pedagogico, anche queste in lieve rialzo; 15 nella sanità privata, assistenza alla persona, bellezza e benessere; 32 nell'industria del legno e settore metalmeccanico; 37 nel settore pulizie; 21 nella riparazione veicoli e trasporti.





Questa settimana ci sono due annunci rivolti ad iscritti alle categorie protette per la ricerca di tre profili. La sezione dedicata alla offerte di tirocinio formativo conta diverse posizioni aperte in vari settori professionali. A queste opportunità di formazione si aggiungono quelle per formarsi e lavorare all’estero tramite la Rete Eures.

Le candidature



Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via mail o direttamente allo sportello presso gli uffici, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.