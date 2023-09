Il “Borgo che vorrei” videoarte sulla facciata del palazzo comunale a Sternatia

Il 2 settembre, dalle ore 20:30, sulla facciata del Palazzo Municipale di Sternatia (Lecce), ci sarà la proiezione di un video mapping che racconterà le origini del borgo del drago e la storia di San Giorgio che, domato il drago, si farà prestare le ali per volare nel futuro. L'iniziativa si colloca nell'ambito del progetto "Borghi PNRR M1C3 intervento 2.1", nata da ipotesi, confronti, discussioni e idee che in fine si sono concretizzate. La proiezione del video mapping avrà come accompagnamento una colonna sonora live suonata da una banda.

Il pogetto

Il progetto "Borghi PNRR M1C3 intervento 2.1" ha l'obiettivo di utilizzare l'arte digitale come strumento per l'attrazione di cittadini temporanei e non, con il fine ultimo di raggiunge un ripopolamento e rinnovamento di Sternatia, come luogo di Immersive Urban Exhibit.

Il sindaco del paese, Massimo Manera, è impegnato nella riscoperta delle origini antiche di Sternatia, e ha l'obbiettivo di sviluppare un'attrattività che possa dare un nuovo futuro al borgo.

Inoltre, al progetto ha collaborato Massimiliano Siccardi, uno dei massimi esponenti nel campo del video mapping e creatore dell'Immersive Van Gogh Exhibit, l'esperienza immersiva che, oltreoceano, ha richiamato a se numerosi spettatori.