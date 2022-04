Vico del Gargano quinto nella classifica dei borghi è Soave il più bello d'Italia

Vico del Gargano non supera il rush finale, è Soave, in provincia di Verona, che ha vinto il titolo de "Il borgo dei borghi 2022", la trasmissione condotta da Camila Raznovich. Navelli, in provincia dell'Aquila, è arrivata quarta nella finalissima in diretta Rai3 dietro a Millesimo in Liguria e Castelfranco Piandiscò in Toscana. Vico è al quinto posto.

«Un grandissimo risultato - commenta il sindaco di Vico Michele Sementino - .Quinto tra i "Borghi più belli d'Italia". Tanta emozione, moltissima gratitudine per tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo risultato. E un grazie enorme per chi ha votato Vico. Forza Vico, viva la Puglia».

I commenti

Soddisfazione da parte del presidente dell'Associazione interregionale Abruzzo e Molise dei Borghi più belli d'Italia, Antonio Di Marco. «Sono molto soddisfatto e orgoglioso di questo ottimo risultato per uno dei nostri Borghi certificati, autentici custodi della memoria, delle radici storiche, delle tradizioni culturali, artistiche, religiose ed enogastronomiche locali». «Dopo il sesto posto di Campli nell'edizione 2021 - ha aggiunto - quest'anno l'Abruzzo si riconferma protagonista con Navelli che si posiziona nella Top10 dei borghi finalisti, collocandosi al 4 posto in classifica. Ed è una vittoria per tutti gli abitanti di Navelli, felici e fieri della propria identità, che vivendo attivamente il loro borgo trasmettono l'orgoglio di chi vive queste piccole grandi realtà».

In gara, assieme ai primi quattro c'erano i borghi di Pietragalla (Potenza, Basilicata), Oriolo (Cosenza, Calabria), Sant'Agata Sui Due Golfi (Napoli, Campania), Compiano (Parma, Emilia-Romagna), Clauiano (Udine, Friuli-Venezia Giulia), Ventotene (Latina, Lazio), Tremezzo (Como, Lombardia), Pergola (Pesaro-Urbino, Marche), Riccia (Campobasso, Molise), Varallo (Vercelli, Piemonte), Vico Del Gargano (Foggia, Puglia), Cabras (Oristano, Sardegna), Sutera (Caltanissetta, Sicilia), Levico Terme (Trento, Trentino-Alto Adige), Trevi (Perugia, Umbria), Verres (Aosta, Valle D'Aosta).