“Libri sospesi” e book sharing: cultura fatta a pezzi dai vandali

La cultura calpestata dai teppisti. Dopo Brindisi, nel mirino finisce Ceglie. Libri in dono distrutti dai vandali. Nel capoluogo nelle scorse settimane danneggiata e riempita di rifiuti una delle librerie di book sharing in piazza Cairoli. Un atto di inciviltà. E neppure il primo. Sui social la rabbia del sindaco, Riccardo Rossi. E l’impegno a reagire: “Noi non molliamo”. E di mollare non hanno intenzione neppure a Ceglie, dopo l’ultimo raid...

