Scompare per alcuni giorni e i vicini danno l'allarme: anziano trovato morto nella sua abitazione

Lo hanno trovato privo di vita nella sua abitazione nel centro di Taranto dopo l'allarme lanciato dai vicini. Il dramma ieri sera nel Borgo del capoluogo jonico con l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni vicini che da alcuni giorni non vedevano l'anziano, un tarantino di 78 anni.

Per entrare nella sua abitazione i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare una scala e sfondare una delle finestre. All'interno è stato rinvenuto il corpo privo di vita dell'uomo, deceduto da alcuni giorni per cause naturali.

Ultimo aggiornamento: 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA