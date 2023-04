"Borgo dei Borghi edizione 2023", Castro è al quarto posto in Italia. Ronciglione sul podio si è aggiudicato la gara televisiva

Se Ronciglione è sul gradino più alto del podio nel concorso "Il Borgo dei Borghi 2023", Castro è al quarto posto in Italia. Il programma televisivo di Rai 3 condotto da Camila Raznovich, affiancata da una giuria di esperti formata da Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica; Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico; Jacopo Veneziani, storico dell'arte specializzato alla Sorbona di Parigi, ha decretato il piccolo borgo della Tuscia come il migliore tra i venti in gara. Al secondo posto Sant’Antioco (CI), al terzo Salemi (TP), la quarto Castro (LE) al quinto Campo Ligure (GE).

Come di consueto, anche per il 2023 la scoperta dei borghi più belli d’Italia ha fatto conoscere al pubblico tutte le meraviglie d'Italia che sono spesso sottovalutate. Per rendere il tutto più particolare e divertente, è nata questa gara che mette in sfida 20 paesi italiani – uno per ogni regione – dando la possibilità agli spettatori da casa (insieme a una giuria) di decidere quale sia il migliore.

Castro

Castro era l’unico borgo pugliese in gara nella decima edizione de “Il Borgo dei Borghi 2023”, inserita insieme ad altri 20 borghi italiani nell’ambito di una manifestazione abbinata al programma “Kilimangiaro” su RaiTre.

La classifica finale del Borgo dei Borghi 2023:

1 Ronciglione

2 Sant’Antioco

3 Salemi

4 Castro

5 Campo Ligure

6 Casoli

7 Bellano

8 Monteroduni

9 Castagnole delle Lanze

10 Campiglia Marittima

11 Citerna

12 Diamante

13 Miglonico

14 Bondone

15 Esanatoglia

16 Marano Lagunare

17 Possagno

18 Cetara

19 Issogne

20 Bagnara di Romagna.