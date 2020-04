Notte di fuoco, distrutti dalle fiamme i due furgoni di un'impresa e l'auto di una donna

Ultimo aggiornamento: 09:14

Intorno all'una della scorsa notte, intervento dei vigili del fuoco di Tricase in via Tommaso Fiore a Presicce , per l'incendio di due furgoncini parcheggiati a pochi metri l'uno dall'altro. I due mezzi venivano utilizzati per il servizio di autonoleggio di cui è titolare un uomo di Presicce, che abita a pochi metri dal punto dove è divampato il rogo. Le cause dell'incendio, che ha completamente distrutto i due furgoncini, sono ancora in via di accertamento.Auto in fiamme ieri sera anche a Taviano intorno alle 23. Per circostanze da chiarire e al vaglio dei carabinieri, il fuoco ha invaso il cofano di un' Alfa Romeo Giulietta parcheggiata in via Pirandello e di proprietà di una donna, una casalinga di 47 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si esclude il dolo. Il rogo ha danneggiato il mezzo ma è e rimasto circoscritto. Le indagini sono in corso.