Notte di fuoco, distrutti dalle fiamme i due furgoni di un'impresa e tre auto

Intorno all'una della scorsa notte, intervento dei vigili del fuoco di Ugento in via Tommaso Fiore a Presicce , per l'incendio di due furgoncini Renault Traffic parcheggiati a pochi metri l'uno dall'altro. I due mezzi venivano utilizzati per il servizio di autonoleggio di cui è titolare un uomo di Presicce, che abita a pochi metri dal punto dove è divampato il rogo. Le cause dell'incendio, che ha completamente distrutto i due furgoncini, sono ancora in via di accertamento. Indagano gli agenti del commissariato di Polizia di Taurisano.Auto in fiamme ieri sera anche a Taviano intorno alle 23. Per circostanze da chiarire e al vaglio dei carabinieri, il fuoco ha invaso il cofano di un' Alfa Romeo Giulietta parcheggiata in via Pirandello e di proprietà di una donna, una casalinga di 47 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si esclude il dolo. Il rogo ha danneggiato il mezzo ma è e rimasto circoscritto. Le indagini sono in corso.Incendio di un'auto nella notte di ieri intorno alle ore due a Supersano . A fuoco una Nissan Qashai di un uomo del posto. L'incendio è avvenuto in via Vittorio Emanuele. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casarano e i vigili del fuoco di Maglie che hanno lavorato per circa due ore per spegnere le fiamme. I militari stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.A fuoco un'auto nella notte della vigilia di Pasqua anche in contrada Torre Mozza, vicino Nardò. Il rogo è avvenuto intorno alle 2.30 in una traversa di via Luigi Tarricone, la strada che da "Posto di blocco" conduce in direzione Gallipoli. L'auto, di proprietà di un uomo del posto, che si trovava parcheggiata all'interno del giardino di una villetta privata, ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento. È stato lo stesso proprietario, accortosi delle fiamme, a dare l'allarme. L'incendio è stato domato dai Vigili del fuoco di Gallipoli, che sono intervenuti insieme ai carabinieri della stazione di Nardò, incaricati di indagare per risalire all'origine dell'incendio, sulla cui natura, al momento, non si esclude alcuna ipotesi.