Bari, i ladri colpiscono le associazioni di volontariato: rubati due furgoni

Non c’è pace per le associazioni di volontariato. Dopo il furto di un paio di mesi fa ai danni della Casa delle Bambine e dei Bambini e gli atti vandalici di cui era stata vittima la biblioteca presente al lascito Garofalo a Palese, arriva la notizia di altri due furti in poche ore a Bari. Si tratta di un nuovo furto ai danni della stessa Casa delle Bambine e dei Bambini, oltre ad un altro ai danni del Centro educativo per minori – Insieme.

Lo sconforto

Grande lo sconforto, soprattutto per quanto accaduto alla Casa delle Bambine e dei Bambini, in quanto si tratta, come detto, del secondo episodio in pochi mesi, che solo per un caso fortuito è stato meno grave di quanto avrebbe potuto essere. I ladri, infatti, non solo hanno messo di nuovo a soqquadro la struttura, portando via diverso materiale, ma hanno anche rubato il furgone che veniva utilizzato per poter fare consegne in giro per la città. La fortuna sta nel fatto che, almeno, lo stesso non era pieno al momento del furto, come avrebbe dovuto essere il giorno successivo, quando erano previste le consegne del materiale scolastico alle famiglie bisognose in vista dell’inizio della scuola. Al momento, non sono stati ancora quantificati i danni arrecati questa volta (a giugno si parlava di circa 10mila euro di danni), considerando che parte del materiale era stato da poco riacquistato anche grazie ad alcune raccolte fondi. Tra queste ricordiamo quella fatta da LegaCoop Puglia che, pochi giorni dopo il furto avvenuto tra il 26 e il 27 giugno scorso, aveva consegnato giocattoli, omogeneizzati, pannolini e tutto ciò che normalmente potesse essere utile per gli utenti della struttura.

L'altro episodio

Nella stessa giornata, purtroppo, un altro furto ha riguardato il “Centro educativo per minori – Insieme onlus San Francesco d’Assisi”, presente a Japigia. Anche in questo caso rubato un furgone. L’accaduto ha comunque una dinamica differente, in quanto il furto in questo caso è avvenuto davanti alla scuola Lenoci. A comunicare quanto successo sono i responsabili del centro con un post sulla propria pagina Facebook ufficiale. «Con questo scritto – si legge nel post - vogliamo rendervi conto di una vicenda molto spiacevole che, purtroppo, ci è capitata questa mattina, e che ci lascia con l’amaro in bocca, specialmente per il lavoro quotidiano che facciamo per i bambini e per il quartiere». «Poco fa – proseguono - davanti alla scuola Lenoci, persone “perbene” ci hanno rubato il furgone Fiat Ducato bianco con il quale sapete bene che giriamo molto il nostro quartiere per prendere i nostri ragazzi. Un furgone di pochi anni e con un certo valore, per noi necessario per il lavoro che facciamo e che conoscete bene». «Non aggiungiamo altro, solo condividiamo la nostra amarezza e il grande danno subito – concludono -. Non ci fermano queste ingiustizie, per quanto bruciano». Grande lo sconforto e l’amarezza da parte della popolazione nell’apprendere entrambi gli episodi, considerando che vanno a toccare delle realtà che si occupano di aiutare gli altri. Tra chi propone una raccolta fondi per riacquistare il furgone rubato al centro diurno, e chi è ottimista e crede che il furgone rubato alla Casa delle Bambine verrà restituito, le reazioni sono le più disparate. L’appello da parte di tutti è comunque alla sensibilità di coloro che hanno sottratto i due furgoni, con la speranza che, compreso quanto fatto e ai danni di chi, possano avere la sensibilità di riportarli indietro. Considerando che entrambe le realtà rischiano di trovarsi in grossa difficoltà senza quei due mezzi.