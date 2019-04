Comuni al voto, nelle Marche liste di salentini e pugliesi. L'allarme: «Qui i milioni per la ricostruzione, il prefetto intervenga»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A Cessapalombo, Camporotondo e Poggio San Vicino, comuni del cratere della nostra provincia, questa mattina è avvenuto qualcosa di strano e di assai inquietante che va approfondito molto attentamente da chi di dovere. Per le elezioni comunali, cosa mai successa dalle nostre parti sono state presentate tre liste elettorali di gente (pugliese) completamente sconosciuta ed estranea totalmente al territorio. Persone che (apparentemente) non hanno nulla a che fare con la nostra terra». A lanciare l'allarme, presentandosi poche ore dopo dal prefetto, è Angelo Sciapichetti, assessore regionale ai Lavori pubblici della Regione Marche.Ieri, allo scadere dei termini per la presentazione delle liste elettorali, infatti, in alcuni piccoli Comuni della provincia di Macerata sono saltati fuori candidati salentini, un'anziana signora di Ruffano - classe 1928 -, e altri cittadini pugliesi pronti a prendere il timone di amministrazioni ben lontane dal nostro territorio, come quella di Camporotondo.L'area di cui si parla è quella chiamata a diventare il cantiere più vasto d'Europa, grazie ai fondi stanziati per la ricostruzione post terremoto. Da qui la preoccupazione dell'assessore marchigiano. «Il nostro è un territorio sano e tale deve rimanere. Per questo motivo questa mattina, appena appresa la notizia, ho segnalato la cosa al prefetto di Macerata Jolanda Rolli perché da parte delle Istituzioni si presti la massima attenzione. Sulla difesa della legalità e dell'integrità morale del nostro territorio non si può e non si deve scherzare. Mai».Le liste in questione sono state presentate da "L'Altra Italia", non un partito, ma un movimento di protesta nato in Puglia con la benedizione del Presidente del Parlamento Europeo e vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani. Il simbolo del movimento è un'aquila tricolore e una lista de L'Altra Italia è presente anche a Lecce.Le candidature sospette segnalate da Sciapichetti potrebbero non essere le sole. Secondo lo stesso assessore potrebbero essercene altre, in altri piccoli comuni italiani chiamati al voto con meno di mille abitanti. Comuni “lillipuziani”, dove spesso la sola presentazione della lista riesce a garantire l'elezione di due o tre consiglieri comunali.