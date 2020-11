Covid, 14 ricoveri in rianimazione al Dea di Lecce: restano 10 posti. I viaggi della speranza dalle altre province

Aumentano i ricoveri in rianimazione al Dea di Lecce: al momento, immediatamente utilizzabili, ce ne sono altri 10. Con la possibilità di un incremento di altri 8 posti letto nell'immediato futuro, in caso di necessità.

Attualmente i ricoverati in rianimazione sono 14 sui 16 posti "storici" sempre utilizzati per la pandemia. A questi se aggiungono altri 8, già pronti e immediatamente utilizzabili. «Quindi ad oggi - fa sapere l'Asl di Lecce - i posti disponibili sono dieci, due dei “vecchi” posti, più otto nuovi».

«Le terapie intensive servono per tutti i pazienti Covid di Puglia»: bloccato il trasloco del Dea di Lecce

II Dea dall'inizio della seconda ondata della pandemia sta dando accoglienza anche ai pazienti in gravi condizioni provence di Foggia e di Bari, dove gli ospedali sono andati in sofferenza ben prima che nella provincia più a Sud di Puglia, fino a ora la meno colpita dai contagi.

In ogni caso, proprio per far fronte, all'aumento dei contagi la Regione intende aumentare il numero di posti letto disponibili, come annunciato nei giorni scorsi.

Aumentano i contagi, ospedali potenziati. La Regione: «Previsti 2.600 ricoveri, ma per fine novembre saranno pronti 3.062 posti letto»

