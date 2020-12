A Porto Cesareo serrata e vacanze natalizie anticipate per gli alunni della scuola dell'infanzia, per quelli delle scuole elementari ed anche per gli studenti delle medie. Con una nuova ordinanza emanata nella giornata di ieri, la sindaca del comune Jonico ha di fatto chiuso alla didattica in presenza. Questi ultimi provvedimenti a quanto pare si sarebbero resi necessari a causa di nuovi contagi registrati nelle ultime ore tra i residenti della comunità jonica e che potrebbero aver portato il numero dei positivo oltre le 40 unità. Sempre con ordinanza sindacale il primo cittadino nel tardo pomeriggio di venerdì aveva chiuso ed interdetto tutte le attività nelle strutture del punto sport cittadino.

A Lecce un’operatrice sanitaria che opera in una Rsa è stata contagiata facendo scattare tutte le misure per scongiurare un focolaio.

