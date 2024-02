Porto Badisco, via alla rinaturalizzazione: smontato il bar l'Approdo di Enea

Il bar ristorante Approdo di Enea smonta la struttura per intero e si prepara a una configurazione totalmente nuova.Una giornata storica per porto Badisco.

Via alla rinaturalizzazione

Dopo oltre vent’anni di contenziosi, inizia la rinaturalizzaziine di Porto Badisco. Dapprima il fiume Silur che è riemerso grazie all’alluvione di quattro anni fa e che ha spazzato via la spiaggia artificiale e soprattutto il parcheggio per auto e camper abusivo contro il quale il Comune di Otranto e le forze dell’ordine hanno lottato per anni.

Ora a questo processo si aggiunge un nuovo capitolo che è quello della totale riconfigurazione del bar ristorante sul mare.

La struttura ha passato una lunghissima serie di contenziosi giudiziari sino a giungere, ora al suo completo smontaggio. Un nuovo inizio per l’ antichissima baia di Porto Badisco.

La sistemazione della spiaggetta

Nei prossimi giorni, il Comune di Otranto presenterà il piano di sistemazione della ex spiaggetta artificiale con il disgaggio delle pietre che sono in bilico, ovviamente senza più soffocare il fiume Silur e senza mettere sabbia artificiale. A Badisco ritorna la natura.