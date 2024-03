Scambio elettorale politico-mafioso: condannato a 10 anni l'ex sindaco di Neviano Megha

Dieci anni di reclusione per l'ex sindaco di Neviano, Antonio Megha. E' la pena stabilita dal Tribunale di Lecce (presidente Bianca Todaro, a latere Luca Scuzzarella e Chiara Panico), al termine del processo su ipotesi di scambio politico mafioso nato dall’inchiesta su presunti condizionamenti del clan Coluccia, in quel di Neviano (Comune poi commissariato proprio per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata). I giudici hanno accolto del tutto le tesi accusatorie del pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero. Megha, difeso dall'avvocato Giuseppe Corleto, è stato anche condannato a risarcire il Comune di Neviano, costituito parte civile e all'interdizione dai pubblici uffici.

Sono stati inflitti 12 anni di reclusione a Cosimo Tarantini, 55enne di Neviano, difeso dagli avvocati Luigi Greco e Antonio Savoia. Stando alle accuse Megha avrebbe stretto un patto con il clan per garantirsi 50 voti alle elezioni comunali del 2020, in cambio di tremila euro in contanti, la messa a disposizione dell’apparato di Palazzo di Città e delle sue conoscenze in Calabria.