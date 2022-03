Salento, l'ex sindaco di Neviano resta ai domiciliari: è accusato di aver stretto un accordo con il clan

L'ex sindaco di Neviano, Antonio Megha, assessore alla Cultura dimissionario dello stesso comune, resta ai domiciliari. Il Tribunale del Riesame ha infatti rigettato la richiesta di annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare presentata dal legale di Megha, Giuseppe Corleto.

Megha è accusato dalla magistratura inquirente di aver stretto un accordo con il clan dei Coluccia in occasione delle ultime elezioni amministrative allo scopo di ottenere una cinquantina di voti in cambio, secondo l'accusa, di 3.000 euro e di un posto di lavoro per il figlio del boss. Durante l'interrogatorio di garanzia l'ex sindaco nevianese ha negato l'esistenza dell'accordo e ogni addebito.

APPROFONDIMENTI IL CASO «Pericolo di infiltrazioni mafiose»: a Neviano si... LECCE Neviano, pressing e minacce: «Votami, o perderai il... LA NOTA Caso Megha, la nota del Comune: «Massima fiducia nella... LECCE L’ex sindaco di Neviano Megha si difende: «I Coluccia?...

L'arresto di Megha è avvenuto nell'ambito del blitz dei carabinieri che ha portato in carcere i due fratelli Michele e Antonio Coluccia, ritenuti dagli investigatori della Direzione distrettuale antimafia di Lecce a capo dell’omonimo clan.