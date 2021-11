Pesca di datteri nell'Area Marina Protetta, nei guai un giovane sub salentino

Nuova operazione, l’ennesima, a tutela del mare e dell’ecosistema naturale della Riserva Nazionale Porto Cesareo , condotta dai militari dell'Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea, in collaborazione con il personale dell' Area Marina Protetta (Amp). Ad incappare nei controlli costanti dal personale della Guardia Costiera e dell’Amp, e ad essere denunciato in flagranza di reato, è stato un pescatore di frodo nord salentino, intento nella “pesca” molto dannosa soprattutto per la scogliera, di datteri di mare (Lithophaga lithophaga).

L'OPERAZIONE

I militari, allertati tramite il sistema di videosorveglianza denominato “Le torri fortificate, vedette di legalità” controllato giorno e notte dai collaboratori dell’Amp, avevano notato dei movimenti sospetti a bordo di un natante, attività che come poi accertato in flagranza sono risultate essere riconducibili ad attività illecite.