Sfondano la porta e rubano 2.000 euro in un supermercato: caccia ai malviventi

Violano il coprifuoco per andare a rubare. Furto con spaccata poco dopo la mezzanotte nel supermercato Eurospin di Otranto, nel Salento. I malviventi hanno forzato la porta posteriore per riuscire poi a mettere le mani su circa 2.000 euro in contanti.

L'intervento dei vigilantes

L'allarme è stato dato dalle guardie giurate della Cosmopol e sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti del commissariato locale. Le indagini sono partite dalla ricerca di impianti di video sorveglianza nella zona attorno al supermercato, che si trova proprio poco prima dell'inizio della litoranea che conduce a Torre Dell'Orso.