Otranto, famiglia di turisti travolta da una grande pianta di bouganville

Pericoloso crollo di una grande pianta di bouganville ieri ad Otranto. Due feriti, momenti di paura, ma nessun ferito grave. All’improvviso, una gigantesca pianta di bouganville è precipitata al suolo travolgendo una famiglia di turisti. I due genitori con due bambini al seguito stavano percorrendo via Castello quando, verso le 23:30 la pianta si è staccata dai suoi sostegni ed è precipitata al suolo. Il padre si è accorto di quanto stava accadendo ed ha spinto in avanti la famigliola. Purtroppo, il più piccolo dei bambini (11 anni) è rimasto travolto.

Fortunatamente il bimbo è stato solo ferito dai rami e dalle lunghe spine della pianta, con graffi ed escoriazioni, ma per fortuna senza danni gravi. La madre, inciampata per scampare al pericolo, è caduta in terra ed ha avuto la rottura completa di un dente con trauma facciale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani ed i carabinieri insieme al 118. Nessuno ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale e la vicenda si è risolta con la rimozione della grande pianta che ha istruito per ore l’intera strada