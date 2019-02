Botte da orbi tra due uomini: uno bastona l’altro ma per scappare fa un incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte animata ad Otranto ieri. Due uomini hanno iniziato a discutere animatamente per poi degenerare. Ne è nata una violenta colluttazione in cui uno dei due è rimasto ferito anche a bastonate ed è stato necessario il ricovero in ospedale. L’altro uomo, invece, ha preso l’auto ed ha iniziato a correre a tutta velocità sulla Otranto Martano. Ma proprio a causa della eccessiva velocità è uscito fuori strada con la sua auto e si è ferito in un incidente stradale, col risultato di essere ricoverato, a sua volta, in ospedale. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Otranto per chiarire diversi aspetti della vicenda.