Operazione antidroga a Surbo: perquisizioni a tappeto con l'aiuto dei cani

Un'operazione certosina nell'intero abitato di Surbo. I carabinieri di Lecce nelle scorse ore hanno eseguito un servizio di controllo straordinario nel territorio del comune alle porte di Lecce, per verificare eventuali coinvolgimenti in caso di reati in materia di stupefacenti. Recuperati 14mila euro in contanti e una pistola con matricola abrasa.



All'operazione hanno partecipato 30 militari coadiuvati dal nucleo cinofili con i cani Erik, Roma e Tasky.



Molte delle abitazioni perquisite sono dotate di modernissimi sistemi di videosorveglianza con telecamere visionabili da tutte le stanze. Nel corso delle varie perquisizioni sono state arrestate 4 persone, tra cui un 34enne, Gianluca Negro, che aveva una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa nella cassetta di sicurezza, e sono stati sequestrati 14mila euro in contanti per i quali sono in corso accertamenti. Ultimo aggiornamento: 10:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA