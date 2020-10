Il killer reo confesso di Lecce incontra la sorella per la prima volta: «Antonio, racconta tutta la verità»

«Racconta tutta la verità. Prenditi il tempo necessario per fare ordine nei ricordi. Collabora per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio. Le mezze verità non servono a nessuno. Neanche a te». È il messaggio portato dalla famiglia De Marco al loro Antonio, 21 anni, di Casarano, in cella da otto giorni con l’accusa di avere ammazzato con 75 coltellate gli ex coinquilini Daniele De Santis ed Eleonora Manta, nella loro casa di Lecce, in via Montello.

È stata la sorella maggiore di Antonio, Mariangela, a mandare questo messaggio in carcere al killer reo confesso, perché faccia un passo avanti e faccia chiarezza sui temi e le domande ancora senza risposta. Mariangela De Marco è rimasta a parlare un’ora con il fratello nella cella del carcere di Borgo San Nicola di Lecce, in cui si trova ora, da solo, in regime di sorveglianza continuata. La famiglia di Antonio - rispettata e rispettabile - si è messa subito dalla parte della verità.

Dai block notes dove aveva annotato il piano da seguire al movente, sono molteplici gli aspetti di questo delitto ancora poco chiari.

