Lavoro, anche a Ferragosto quasi 800 offerte tra ristorazione ed edilizia

Lavoro, anche in pieno agosto nel Salento ci sono diverse opportunità. Sono 96 le strutture ricettive, lidi e ristoranti alla ricerca di personale per coprire i propri organici: mancano all'appello 255 lavoratori del settore, la metà dei quali lungo la costa ionica, a cui seguono il Capo di Leuca e l'entroterra, dove si cercano rispettivamente 68 e 44 risorse. Meno complicata la situazione nel resto della provincia: sono solo quattro i collaboratori ricercati nelle strutture della fascia adriatica, nove a Lecce e nel nord Salento.

Il report di Arpal Puglia

Nel complesso, il 32° report delle offerte di lavoro, redatto dall'U.O.

Coordinamento Servizi per l'Impiego dell'Ambito di Lecce di Arpal Puglia, racchiude 298 offerte di lavoro per un totale di 782 posizioni aperte in tutta la provincia. Oltre al turismo e alla ristorazione, a soffrire di più la mancanza di lavoratori è l'edilizia, che conta 143 posti di lavoro disponibili. Si cercano diversi profili, anche di elevata specializzazione: ingegneri da impiegare nel settore dei lavori pubblici, della certificazione ed attestazione SOA; geometri per diversi cantieri; escavatoristi con esperienza, ma anche muratori, piastrellisti, impiantisti.

Richieste anche nel Tac

Continuano a crescere le richieste di personale nel tessile-abbigliamento-calzaturiero, dove ammontano a 101 le posizioni da coprire. Tra le altre proposte, una sartoria artigianale di Lecce ricerca quattro modellisti/figurinisti con almeno due anni di esperienza e in grado di redigere le schede tecniche campione con indicazione di costi, consumi, tipologie di tessuto e accessori necessari a realizzare i modelli campione; fornire consulenza negli acquisti e nella ricerca di prodotti tessili e dei materiali per la produzione; valutare i preventivi e determinare le attrezzature necessarie all'avvio della produzione diretta (macchine per cucire, tavoli da taglio, da stiro, ecc). A Nardò, invece, un'azienda tessile specializzata nella produzione di ricami assume due addette alla macchina lineare, due addette al taglia e cuci e due ricamatrici a mano, mentre sempre nel capoluogo una società cooperativa sociale ricerca un operaio di magazzino per raccogliere i tessuti donati e catalogarli al fine di redistribuire i materiali nelle carceri e nelle sartorie sociali di periferia.

Sono, poi, 76 i posti di lavoro disponibili nel commercio e 40 nelle telecomunicazioni, 20 quelli in agricoltura e agroalimentare. Inoltre, sono 29 le opportunità in ambito amministrativo, informatico e pedagogico; 18 nella sanità privata e assistenza alla persona; 3 nel comparto bellezza; 6 nell'industria del legno; una nell'artigianato; 25 nel metalmeccanico; 39 nel settore pulizie; 21 nella riparazione veicoli e trasporti.

Categorie protette

Tre annunci per cinque figure professionali sono rivolti a persone con disabilità; due annunci per tre posti, anche per Oss e infermieri, sono riservati agli iscritti alle cosiddette "categorie protette" (non invalidi). La sezione dedicata alla offerte di tirocinio formativo conta numerose possibilità di formazione presso aziende di diversi settori professionali. A queste si aggiungono le opportunità per formarsi e lavorare all’estero tramite la Rete Eures. Le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e diffuse anche sulla pagina Facebook "Centri Impiego Lecce e Provincia", sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni centro per l'impiego. Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via mail o direttamente allo sportello presso gli uffici, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.