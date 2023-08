Aiutava i clienti con la spesa: il supermercato lo assume. E ora Stanley porterà moglie e figlio dalla Nigeria

Da anni aiutava i clienti di un supermercato di Putignano. Negli ultimi giorni il sogno di stanley è diventato realtà: è stato assunto dal supermercato Famila (gruppo Megamark) con regolare contratto di lavoro. cosa che gli permetterà a breve di far arrivare in Italia la moglie e il figlio che vivono in Nigeria.

La storia di Stanley

Stanley Uyi, nigeriano, ha 47 anni e da oltre 11 anni risiede in Puglia. Da circa 5 anni Stanley prende il treno da Bari e si posiziona nei pressi della scala mobile all’interno del parcheggio coperto dell’ipermercato Famila di Putignano.

Mai scortese ma anzi cordiale, sorridente, disponibile e soprattutto educato dispensa saluti agli avventori dell’attività commerciale. Che siano uomini o donne poco importa. Si sprecano i suoi “buongiorno dottore” o “buonasera signora”. E in occasione delle varie festività ecco che immancabili arrivano i suoi auguri. Stanley è lì, però, per aiutare chiunque abbia bisogno di trasportare sacchetti e scatole della spesa alla propria auto. All’occorrenza si trasforma anche in parcheggiatore indicando gli stalli liberi e addirittura facendo manovre se ci sono difficoltà nel sistemare i mezzi. Non lo fermano le intemperie invernali o il solleone estivo. È sempre lì, al suo posto, tanto da diventare un punto di riferimento sia per i posti auto che per la restituzione del carrello dagli avventori dell’ipermercato, che spesso lasciano all’uomo la monetina inserita all’interno.

Le mance inviate alla moglie in Nigeria



La cortesia del 47enne ha colpito talmente tanto, che i clienti che non fanno fatica a lasciargli la mancia come compenso per la sua disponibilità e simpatia. Ed è qui, poi, che emerge l’alta statura umana di Stanley. Ogni centesimo che guadagna lo invia a sua moglie in Nigeria dove vive con il suo bambino. Il 47enne ha da sempre un sogno che è quello di comprare un biglietto aereo per sua moglie e per il suo bambino e farli arrivare in Italia per ricongiungere la famiglia. Ed ecco il miracolo avvenuto in questi ultimi giorni. Durante i festeggiamenti della Madonna del Carmine a Putignano, Stanley è stato chiamato dalla direzione del Famila. Inizialmente si è preoccupato pensando di aver commesso qualcosa tanto da rischiare di essere mandato via. Sarebbe stata una tragedia dato che il primo pensiero è corso in Nigeria e alla sua famiglia che vive grazie a lui. Invece no.

L'offerta di lavoro

I dirigenti di “Famila” gli hanno chiesto se avesse qualche desiderio nel cassetto e Stanley, emozionatissimo e molto candidamente ha ammesso di sognare un posto sicuro di lavoro in modo da poter far arrivare in Italia la sua famiglia. Una storia che ha commosso tutti e così Stanley, dal primo agosto, è stato assunto dall’ipermercato con un regolare contratto di lavoro e busta paga, ricevendo anche la promessa che con il suo primo stipendio e un aiuto da parte degli altri colleghi dell’ipermercato che hanno preso a cuore la situazione pagheranno il biglietto aereo per il suo bambino e sua moglie. Ora Stanley, con tanto di maglietta Famila, ha lasciato il parcheggio e sistema gli scaffali. Ma la sua cortesia non è affatto mutata.