Nubifragio e fulmine in spiaggia, due feriti

Tragedia sfiorata su un tratto di spiaggia libera a Porto Cesareo, precisamente quella situata tra i noti e frequentati stabilimenti balneari de "le Dune" e del "Tabù". Erano da poco passate le 14.00, quando due giovani venditori ambulanti di nazionalità senegalese sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti da un fulmine. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i giovani, appena iniziato il temporale, annunciato come spesso accade da nuvoloni neri e da decine di saette che dal cielo piovono in mare e sulla terra ferma, avessero trovato riparo sotto ad un ombrellone di fortuna piantato sull'arenile libero.Da una prima sommaria ricostruzione, effettuata da diversi testimoni, sembrerebbe che il fulmine dopo aver scaricato la sua potenza, abbia investito con forza inaudita gli extracomunitari, sbalzandoli a terra e trascinandoli per qualche metro. Alcuni presenti hanno immediatamente lanciato l'allarme. Immediatamente sul posto sono giunti i bagnini e gli operatori di primo intervento del lido Le Dune oltre ad alcuni bagnati volontari ancora presenti in spiaggia. Mauro Tondo e Daniele Pecere questi i nomi dei bagnini delle Dune con a supporto Alessandro Grandioso, Moira Cenci e Lucio Nestola, tra l'altro cardiologo in servizio presso la clinica città di Lecce, hanno dapprima provveduto a compiere un massaggio cardiaco sui due giovani e poi per uno che mostrava condizioni critiche hanno utilizzato in defibrillatore.Uno dei due giovani ambulanti in evidente stato di choc si è lentamente ripreso dopo pochi minuti, per l'altro le condizioni sono apparse più critiche. Sul posto sono poi giunti gli operatori del 118 che hanno effettuato gli interventi del caso e provveduto al trasporto di entrambi presso il Vito Fazzi di Lecce. Uno dei due senegalesi è arrivato in codice rosso. Presenterebbero ustioni sul corpo e diversi traumi riportati dopo la caduta al suolo.Gli operatori stanno lavorando per riuscire a fare maggiore chiarezza su quanto accaduto e nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori dettagli sulla vicenda.