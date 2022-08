Maltempo, il fulmine “buca” il solaio di una villetta: «Sembrava una bomba»

Tanto spavento nel pomeriggio di domenica a Costa Merlata, marina di Ostuni, dove un fulmine ha bucato il solaio di una villetta entrando nel bagno e provocando altri due fori esterni all’abitazione.

In quell’istante, in casa, si trovava la famiglia ostunese che per fortuna, nella sfortuna, era in un’altra stanza.

Le testimonianze

«Stavamo pranzando, erano da poco passate le 14 ed io e la mia famiglia abbiamo sentito uno scoppio devastante che ha scosso la casa. Sembrava una bomba», spiega il proprietario della villetta.

«L’impianto elettrico è saltato e siamo rimasti senza luce. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di sincerarci delle condizioni di ognuno, poi siamo rimasti dove eravamo fino al termine del violento temporale. Quando tutto sembrava finito siamo entrati in bagno per accertarci di quanto fosse accaduto e abbiamo constatato i danni che il fulmine aveva procurato. Oltre ai segni visibili sulla muratura, aveva bruciato anche la televisione e l’impianto di videosorveglianza e ha danneggiato la canna fumaria».

I danni

Attimi di paura per la famiglia che ha assistito a luci, suoni e rumori da paura. Per buona sorte, il fulmine, oltre ad alcuni danni alla struttura, non ha causato feriti.

In zona nessun parafulmine è riuscito ad attrarre e a disperdere le scariche elettriche atmosferiche. Un forte temporale, con pioggia, lampi e tuoni, si è abbattuto sulla Puglia, nel pomeriggio di domenica, creando non pochi disagi. Nella mattinata infatti la protezione civile regionale aveva diramato l’allerta gialla, dalle 13 alle 20, per rovesci di forte intensità. Difficile quantificare i danni provocati dalle abbondanti precipitazioni, in particolar modo in questo periodo di vendemmia e alle coltivazioni di ortaggi e frutta.

Disagi segnalati anche agli impianti elettrici, in tarda serata, nell’arco dalle 23 alla mezzanotte, si sono registrati diversi blackout che hanno spento gran parte della città di Ostuni, compresa l’intera zona del centro storico, lasciando la Città Bianca per diversi minuti al buio. In tilt anche gli impianti di allarme delle abitazioni e tutto ciò che abbia a che vedere con la parte elettrica. Perturbazioni che hanno interessato anche le linee ferroviarie cancellando treni e ritardando i tratti.