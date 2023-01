In migliaia per la notte del fuoco: scatta il piano traffico anti-caos. Niente trani si arriva solo in auto. Ecco dove parcheggiare

Barriere antisfondamento agli ingressi di Novoli e costante monitoraggio e presidio da parte delle forze dell'ordine e della protezione civile. Novoli si prepara ad accogliere le decine di migliaia di visitatori e pellegrini, con un imponente piano di sicurezza all'edizione 2023 della Festa di Sant'Antonio Abate ed al suo evento culmine, l'accensione della Fòcara ed al concertone previsti per questa sera a partire dalle 20. Entrato in funzione già da ieri, - dopo l'approvazione da parte della commissione provinciale pubblico spettacolo della Prefettura avvenuta nei giorni scorsi - il piano traffico e d'emergenza predisposto per l'edizione 2023 della festa in onore di Sant'Antonio Abate.

La sicurezza



La sicurezza prima di tutto, dunque, con bonifica dei mezzi pesanti (ad esempio quelli dei commercianti della bancarelle) che vorranno entrare nel perimetro interno del paese ed un monitoraggio continuo della circolazione da parte delle forze dell'ordine coinvolte già a partire dalla mattinata di oggi. La predisposizione del piano - progetto complesso e strutturato - è stata attuata dal Comune di Novoli di concerto con la Polizia Municipale diretta dal maresciallo Francesco Miglietta e dai suoi uomini, coadiuvati dai volontari delle Protezioni Civili salentine e da tutte le Forze dell'ordine. Unica la raccomandazione per permettere lo svolgimento in sicurezza di tutti gli eventi previsti: il rispetto delle norme e degli appositi spazi previsti per il pubblico, per i commercianti ed i diversamente abili nelle aree che saranno teatro di eventi e soprattutto in Piazza Tito Schipa, cuore pulsante e bruciante della Fòcara. Grandi assenti di questa edizione saranno i treni speciali da e per Novoli, quindi massima attenzione alle vie di ingresso al paese, soprattutto quelle in direzione della provinciale Novoli - Lecce e diramazione verso Carmiano interessati dai lavori di costruzione della nuova rotatoria al centro della frazione di Villa Convento. Il piano prevede un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine, tra cui Vigili del Fuoco, Polizia, Carabìnieri e Guardia di Finanza, oltre a uomini in borghese che vigileranno e monitoreranno i luoghi sensibili e di maggiore afflusso.

Dove parcheggiare



Oltre 300 le unità (compresi gli uomini dei servizi di vigilanza privata) che saranno impegnate per permettere a turisti e pellegrini di poter fruire in sicurezza di tutti gli spettacoli previsti. Attivi in corrispondenza ed i vari ingressi di Novoli diverse aree sosta per auto e camper, specificatamente nel quartiere Spaccata per chi arriva da Lecce, nelle vicinanze della Cantina Sociale che chi arriva da Veglie o Carmiano, Nei pressi del campo sportivo Toto Cezzi, zona Pip e quartiere Li stretti per chi arriva da Trepuzzi ed infine lungo le strade provinciali omonime per chi arriva da Campi Salentina e Salice. Previste anche diverse aree di primo soccorso e pronto intervento in particolari aree della grande piazza Tito Schipa, con servizi del 118 e della croce rossa Italiana. L'intero evento sarà completamente accessibile, grazie alla collaborazione con Abil Festa, il primo marchio di accessibilità agli eventi, ideato dalla Cooperativa Sociale L'Integrazione di Lecce, registrato al Ministero dello Sviluppo Economico, che consente alle persone con disabilità di godere degli eventi in piena sicurezza e libertà oltre che in totale autonomia.



Tanti infine gli ospiti istituzionali attesi ed a cui il sindaco di Novoli Marco De Luca darà il benvenuto: dal Ragioniere dello Stato originario di Novoli dottor Biagio Mazzotta al sindaco di Vincenza anch'esso originario di Novoli Francesco Rucco, e poi ancora le rappresentanze parlamentari salentine, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, con assessori e consiglieri al seguito, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e tanti sindaci, tra cui in prima fila, quelli dell'Unione dei Comuni Nord Salento.



