Salento, la Fòcara tra show, fuochi e concerti. Ecco il programma a Novoli

Novoli è pronta ad incendiare la sua Fòcara, monumento di ingegneria agraria composta da migliaia di fasci di vite, simbolo di devozione ed amore per il santo patrono e protettore Sant'Antonio Abate. Alle ore 20.30, in Piazza Tito Schipa (ingresso libero e gratuito) la spettacolare accensione della pira. Attesi a Novoli migliaia di visitatori per l’appuntamento di punta dell’inverno pugliese, che torna dopo due anni di restrizioni legate all’emergenza pandemica.

Il programma dell'accensione

Ricco ed intenso il programma intitolato “Palpiti popolari. Radici sacre e Fuochi profani”, promosso dal Comune di Novoli, con il patrocinio del Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione dei Comuni del Nord Salento, Rete delle Città Marciane, Comune di San Marco in Lamis, Comune di Castellana Grotte. Questi i numeri della Fòcara 2023 spiegati dal Comitato Festa diretto dal presidente Toni Villani: “18 metri di altezza, 18 di diametro, due livelli e circa 25.000 fascine di tralci di vite, recuperate dalla rimonda dei vigneti, accatastate secondo antiche tecniche che si tramandano di generazione in generazione. A lavorare all’erezione del falò circa 25 volontari, coordinati dai costruttori Renato De Luca e Claudio De Blasi. «A livello scenografico - spiega proprio Toni Villani - alla base della Fòcara, verranno poste delle foto, in cui sono ritratte alcune delle focare realizzate ed accese nel periodo compreso fra i primi anni del ‘900 ed i giorni nostri. L’accensione sarà originale - conclude Villani - accompagnata da uno spettacolo piro-musicale, affidato alla ditta ‘Pirotecnica Moderna di Giovanni Padovano di Genzano di Lucania (Pz)”. Prima del fuoco spazio allo spettacolo “Taiko” - regia e di Paolo De Falco -, un suggestivo viaggio nel mondo degli antichi tamburi giapponesi, che con il loro suono avranno il compito “di raggiungere le divinità, fungendo da intermediario fra uomini e dei”.



La musica elettronica, che accompagnerà l’esibizione è stata composta appositamente per l’evento da Cesare Saldicco. “Un pre-show - spiegano gli organizzatori - di grande impatto scenico ed in grado di coinvolgere il pubblico e di accompagnarlo verso il momento clou dell’accensione.

Il live dei Sud Sound System e gli altri artisti sul palco

Subito dopo l’accensione in programma gli appuntamenti della sezione “Suoni” con i live di Sud Sound System e Bag A Riddim Band feat Cesare Dell’Anna e Antonio Castrignanò, artisti che per la prima volta saliranno insieme sul palco in Piazza Tito Schipa, con uno spettacolo musicale inedito, studiato e realizzato in esclusiva per l’evento. L’evento sarà trasmesso in diretta su Telenorba, TgNorba 24, Telerama ed AntennaSud.

Tanti i momenti religiosi sin dalle prime luci della mattina con le messe quotidiane previsto ogni ora dalle 7.30. Alle ore 10.30 prima della benedizione della Fòcara, la sua bardatura, con l’apposizione dell’artistica effige del Santo del Fuoco, realizzata dall’artigiano novolese Giuseppe Salamac. A seguire le voci bianche della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Novoli, progetto “Coro Diapason” – della prof Simonetta Miglietta Sozzo, si esibiranno in in canti tipici. Alle ore 15:30 il tradizionale rito di benedizione degli animali sul sagrato della parrocchia. Alle ore 16.00 dalla Chiesa Santuario Sant’Antonio Abate partirà la solenne processione per le vie cittadine ed alle ore 18.00, sempre nella Chiesa S. Antonio Abate, sarà il momento della Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco Don Luigi Lezzi, con benedizione del pane di S. Antonio, che sarà distribuito durante la festa. Tutte le info, anche quelle relative alla viabilità, sono presenti sul sito web ufficiale www.focaranovoli.it.