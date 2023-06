Salento, nonno si autoaccusa: «Ho abusato delle mie nipotine». Condannato a sette anni

È stato condannato a sette anni di reclusione il nonno di 76 anni di un Comune della provincia settentrionale di Lecce che aveva ammesso di aver abusato di due nipotine. La sentenza è stata emessa dal giudice Sergio Tosi al termine del processo con rito abbreviato. Ed è stato condannato al risarcimento immediato di 110mila euro ai famigliari delle vittime, cioè le due nipotine.

Cosa è successo

I fatti risalgono a un periodo compreso tra il 2017 e il 2019. L’anziano, molto legato alle nipotine, andava a prenderle a scuola. A ottobre del 2022 era stato lo stesso nonno a scrivere una lettera nella quale si autoaccusava: ha riferito di non sapere bene per quale ragione, ma ha ammesso di aver avuto approcci intimi con le due bimbe. Ha chiesto quindi di essere allontanato e messo nelle condizioni di non nuocere. Ha ammesso ogni responsabilità, dichiarandosi pentito. E sostenendo di provare vergogna per quanto accaduto.