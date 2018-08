«Non affitto ai gay, solo a famiglie "normali"». La frase choc al momento della firma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi dispiace, ma io affitto solo a famiglie normali». È questa l’assurda motivazione che una coppia omosessuale ha ricevuto dal proprietario della casa prenotata tramite agenzia immobiliare a Casarano. I due ragazzi avevano firmato il compromesso, pagato la caparra e già si vedevano sistemati nell’appartamento di un condominio di via Bergamo, a due passi dallo stadio comunale “G. Capozza”. Dopo un paio di giorni di trattative e quando sembrava che tutto filasse liscio, però, la doccia fredda della discriminazione sessuale.Alla consegna delle chiavi, però, l'amara sorpresa: «Incontro l’agente - dice uno dei due ragazzi - e, imbarazzatissimo, mi dice che il proprietario non vuole affittare casa a una coppia di gay, ma solo a famiglie normali. Io, chiaramente, ci sono rimasto male. Il mio compagno ancora di più perché era il suo compleanno. Quando siamo ritornati a casa, a pranzo non ti nascondo che siamo scoppiati a piangere perché subire queste cose fa veramente male».