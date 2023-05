Negramaro in concerto per festeggiare 20 anni di carriera: sul palco a Galatina anche Elisa, Madame e Fabi. Tutti gli ospiti

Manca sempre meno al concerto evento dei Negramaro a Galatina, all'interno dell'Areroporto "Fortunato Cesari", l'unica data in Puglia. Il 12 agosto Giuliano Sangiorgi, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo sul palco salentino non saranno soli. Ad accompagnarli per il loro "N20 Back Home" grandissimi ospiti, a partire da Elisa, Fiorella Mannoia, Madame. Ma poi ancora Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Malika Ayane, Ermal Meta. E non è finita qui: Sangiovanni, Rosa Chemical, Ariete, Aiello. Gli ospiti daranno vita a duetti e performance inedite e spettacolari per un'esperienza oltre il classico concerto.

Spotify Radar

Nel corso della giornata sarà dato grande spazio al programma globale di Spotify Radar, nato con l'obiettivo di supportare i talenti emergenti a livello locale, con una playlist e un lavoro editoriale, ma anche con piani marketing personalizzati.

La scelta ambientalista

Per la celebrazione del ventennale i Negramaro hanno scelto di portare con loro l'associazione Sylva, un'organizzazione no-profit che si occupa di rigenerazione ambientale tramite la riforestazione, unica realtà che sta ripopolando la flora salentina e della Puglia con la macchia mediterranea.

Nove live in Italia

L'"n20 TOUR", prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends&Partners, prenderà il via il 9 giugno al Parco della Pace di Servigliano (FM) per poi partire con 9 imperdibili live nei più suggestivi teatri di pietra italiani.

Si inizia dalla capitale, il 13, 14 e 16 giugno 2023, alle Terme di Caracalla di Roma, per proseguire poi il 19, 21 e 22 luglio, al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre, all'Arena di Verona.