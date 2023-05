Negramaro da 20 anni, Giuliano Sangiorgi: «Orgoglioso di noi e di non essermi mai guardato intorno»

Non capita tutti i giorni, men che meno se sei una band, di spegnere venti candeline con la consapevolezza di aver compiuto un percorso dritto fatto di hit, record e dischi di platino. Merito di talento, certo, di un pubblico fedele ma soprattutto di un’amicizia di fondo che è famiglia. Perché è questo che si sentono i Negramaro, una famiglia allargata che a vent’anni dal debutto vede scorrere davanti agli occhi le istantanee di una vita a sei. Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo, forti di quel fare musica che resta al di sopra di ogni strategia di marketing, annunciano ora dieci speciali appuntamenti estivi di n20 TOUR (Magellano Concerti e Friends&Partners) a cui si aggiunge la “festa delle feste” N20 BACK HOME. Il 12 agosto, infatti, la band torna a casa esibendosi presso l’aeroporto di Galatina (LE) per l’unico live della stagione in Puglia. Non un semplice concerto, promettono i Negramaro, ma una vera e propria esperienza a 360°. Foto da Ufficio Stampa