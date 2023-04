Giuliano Sangiorgi torna nel suo liceo a Lecce in attesa del tour: «Un'energia incredibile, sorprese in arrivo»

«Sono andato e ho incontrato la preside, sono passato per pura goduria. Ho visto un liceo come non l'avevo mai visto, un pianoforte al centro a disposizione di tutti: un'energia incredibile». Un momento amarcord per Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, pubblicato dal frontman del gruppo sul suo profilo Instagram, sulle note dell'ultimo successo, "Diamanti", in cui i Negramaro cantano con Elisa e Jovanotti. Il cantante è tornato nel suo liceo classico, il Palmieri di Lecce, ora anche con articolazione musicale, guidato da Loredana Di Cuonzo: un momento emozionante, come ha confidato l'artista. E perché no, magari anche con qualche sorpresa in arrivo.

«Una tripla emozione» ha aggiunto. Chissà, magari legate al mega evento in cui i Negramaro - Giuliano Sangiorgi, Andrea Mariano, Andrea Pupillo De Rocco, Lele Spedicato, Danilo Tasco ed Ermanno Carlà - torneranno a esibirsi nel Salento - precisamente all'aeroporto di Galatina - nel cuore dell'estate: il 12 agosto, tappa centrale della tournée estiva dei Negramaro che partirà il 13 giugno da Roma, alle Terme di Caracalla, per concludersi in settembre all'Arena di Verona.

L'evento

Un mega concerto, modello "campo volo", che già ha scatenato la corsa al biglietto. N20 back home' sarà l'unica data Puglia. «Non sarà un semplice concerto - assicurano gli organizzatori - ma una vera e propria experience a 360 gradi: punti ristoro a tema, sorprese, ospiti e, oltre al main stage, il 'Negramaro Village' dove i fan potranno ripercorrere la storia della band».

Il tour

Verranno anche messi a disposizione servizi autobus a/r da tutta Italia per raggiungere l'aeroporto (info e tariffe consultabili a partire dal 21 aprile). #n20BackHome si aggiunge alle celebrazioni del ventennale e alle date già annunciate di «n20 Tour», i 9 imperdibili appuntamenti live nei più suggestivi teatri di pietra italiani. La partenza è dalla capitale, il 13, 14 e 16 giugno 2023, alle Terme di Caracalla, per proseguire il 19, 21 e 22 luglio, al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre, all'Arena di Verona.