Nascondeva eroina in casa: arrestato commerciante salentino

Nascondeva in casa in un barattolo di vetro poco meno di un etto e mezzo di eroina pura. Un incensurato ex commerciante ortofrutticolo 36enne di Racale, D.F.L., é stato arrestato dai carabinieri della locale stazione diretti dal luogotenente Claudio Fracasso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In seguito ad un'attivita info-investigativa, i militari si sono presentati alla porta della sua abitazione per una perquisizione. I controlli hanno consentito di trovare tre involucri in cui era suddivisa la droga. Scoperti anche materiale vario per il confezionamento e un'agenda con appunti e numeri ora al vaglio degli inquirenti. Il giovane dopo l'espletamento delle formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno Alberto Santacatterina, é stato trasferito presso il carcere Borgo San Nicola di Lecce. Il giovane è assistito dall'avvocato Mario Ciardo.

